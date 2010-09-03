Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин предпочитают шопинг в Венеции

Супермодель Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) и олигарх Владислав Доронин приехали в Венецию, где в эти дни проходит 67-ой Венецианский кинофестиваль. В перерывах между показами кинолент знаменитости проводят время в активном шопинге. Даже за этим занятием скрыться от объективов вездесущих папарацци им не удалось. После похода по магазинам Наоми и Владислав отправились в знаменитый итальянский ресторан Harry's Bar. Кстати, на одной из фотографий рядом с Дорониным можно увидеть бывшего редактора российского VOGUE Алену Долецкую.