Молодой болгарин хочет сделать операцию, чтобы стать как Lady Gaga

24-летний болгарин Пенио Даскалов решился на отчаянный шаг. Парень настолько фанатеет от Lady Gaga, что теперь хочет стать ее точной копией путем хирургического вмешательства. Для этого ему придется пройти через несколько пластических операций. Правда, болгарина это нисколько не смущает. Более того, ради заветной мечты он даже готов распрощаться с некоторыми сугубо мужскими атрибутами своего тела. Дасклов уже связался с менеджерами своего кумира, и попросил их заранее вписать его в список официальных двойников Lady Gaga. Стоит отметить, что у себя на родине болгарин личность довольно известная и скандальная. Ранее он уже успел принять участие в нескольких реалити-шоу. Между тем, самой Lady Gaga сейчас не до навязчивых поклонников. У певицы новая фобия - она до смерти стала бояться мобильных телефонов, и излучения, которое от них исходит. Звезда опасается заработать опухоль головного мозга. Сейчас она свела свое общение через это средство связи к минимуму, или же разговаривает исключительно по громкой связи. Бедные менеджеры певицы признаются, что всем им приходится терпеть такие заскоки своего работодателя, так как все они знают, что это всего лишь еще одна ее выходка.