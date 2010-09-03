Александр Рыбак повторно получил награду за победу на «Евровидении»!

Популярный певец Александр Рыбак опять получил, желаемую многими артистами Европы, награду за победу в песенном конкурсе «Евровидение»! Дело в том, что после победы на «Евровидении» в 2009 году Александр то ли от волнения, то ли от радости сжал на московской сцене, по праву заслуженную, стеклянную скульптуру-статуэтку так сильно, что ее основание разломалось. Это было неожиданным форс-мажором для организаторов. Скульптор, создатель стеклянного шедевра - награды победителя Евровидения-2009 решил сделать новую награду, уже с прочным основанием, для гарантии и уменьшения хрупкости. И вот, на днях, шведский скульптор лично прилетел в Норвегию, чтобы собственноручно передать статуэтку победителю Евровидения 2009 Александру Рыбаку. Торжественное вручение проходила в Осло. Стоит отметить, что известнейший шведский скульптор является автором статуэток многих мировых премий, таких как МТВ Европа и др. Таким образом, Александр Рыбак стал первым победителем в истории конкурса «Евровидение», который получил сразу две награды за одну победу! Александр поинтересовался, как изготовляются эти стеклянные произведения искусств и скульптор, без особых раздумий, пригласил певца в Швецию понаблюдать за процессом. Рыбак пообещал выкроить время в своем плотном графике и обязательно прилететь. Напомним, совсем недавно Александр Рыбак выпустил свой новый альбом «No boundaries», который будет представлен в Украине уже в ближайшее время. Сейчас певец гастролирует по миру и готовит сюрприз для своих украинских поклонников!