Ксения Собчак получила главную роль в новом фильме

Светская львица Ксения Собчак получила приглашение сняться в большом кино. Как стало известно журналистам, одна из самых известных блондинок страны получила роль в фильме «О романе с кокаином». Стоит отметить, что эта первая главная роль Ксюши в кино. И согласилась она на нее не случайно. Собчак подкупил сценарий, который был написан по провокационной книге Марка Агеева «Роман с кокаином». События в данном произведении разворачиваются в начале XX столетия. В центре сюжета - молодой наркоман, который проходит лечение в специальной лечебнице. У него есть любимая женщина по имени Соня, которая, правда, уже состоит в браке. Именно ее и сыграет Собчак. Как рассказал помощник режиссера будущей картины Дмитрий Светлов, он всегда видел Ксению в этой роли. Правда, он сильно сомневался, что гламурная дива согласится сниматься, ведь они не могли заплатить ей солидный гонорар. К счастью, сценарий заинтересовал ее больше, чем денежное вознаграждение. Сообщается, что первые съемки с участием Собчак пройдут уже в ближайшее время на киностудии имени Горького. К слову, одноименный спектакль уже шесть лет собирает полные залы на сцене РАМТ. Создатели фильма настоятельно порекомендовали ей сходить на это представление.