Кому квартиру от Кайли Миноуг? По сходной цене!

Цены на недвижимость во всем мире падают. Именно поэтому Кристина Агилера продает свой дом гораздо дешевле, да и Кайли Миноуг коснулась эта проблема. Она решила продать свою роскошную двухэтажную квартиру в Кенсингтоне не в самый удачный момент. Изначальная цена - именно за эту сумму певица хотела продать апартаменты - квартиры Кайли составляла почти семь миллионов долларов. Затем ее понизили на 770 тысяч. Теперь же цена не достигает и шести миллионов 100 тысяч. То есть, она понизилась примерно на 12 процентов. И это несмотря на эксклюзивный дизайн! Один только ремонт обошелся Кайли примерно в три миллиона. Однако Миноуг все равно намерена избавиться от квартиры - говорят, она просто-напросто теперь хочет жить в собственном доме. Миноуг купила двухэтажную жилплощадь в Лондоне еще в начале 1990-х. Долгое время она жила там со своим братом - пока тот не вернулся в Австралию в 2002-м. Агентство недвижимости всеми силами старается разрекламировать квартиры: она, по словам риэлторов, буквально "захватывает дух", и все пространство "наполнено естественным светом". В апартаментах четыре спальни и три ванных комнаты, а также гостиная с камином. Одну из комнат на втором этаже Кайли использовала в качестве танцзала - быть может, новым жильцам это тоже пригодится? Если у вас есть шесть миллионов долларов, то эта квартира - отличное приобретение! А если вы любите Кайли Миноуг, то тем более. Меж тем, сама Кайли, хоть уже съехала, пока новое постоянное жилье себе не нашла. Но, по сведениям осведомленных источников, она уже осмотрела как минимум один особняк, стоимостью во "много миллионов" долларов. Пока с лондонским жилищем вопрос не решен, Миноуг может, например, проводить время в Испании. Напомним, не так давно она купила виллу (примерно за 700 тысяч долларов) на родине своего бойфренда манекенщика Андреса Валенкосо.