Николь Ричи рассказала InStyle о детях, беременности и татуировках

Николь Ричи - главная героиня октябрьского номера британского InStyle. В интервью изданию экс-скандалистка, а ныне - дизайнер и примерная мать двоих детей рассказывает о своем прошлом, о радостях семейной жизни и о том, почему сожалеет о сделанных когда-то татуировках. О своем прошлом: Мое главное достоинство в том, что я всегда беру на себя ответственность за содеянные поступки - неважно, хорошие они или плохие. И я осознаю, что во всех трудностях, с которыми сталкивалась, виновата сама. Люди часто спрашивают меня, виню ли я Голливуд или своих родителей? Я никогда и ни в чем их не обвиняла. То, что происходило со мной, не имеет к ним никакого отношения. Я сама создала эту ситуацию, сама ее озвучила и сама же с ней справилась, при помощи многих замечательных людей. О беременности: Я легко переносила беременность, когда ожидала Харлоу. До восьми месяцев я носила каблуки. Мне совсем не было плохо, и я постоянно вопрошала: "Эй, да о чем говорят все эти люди?". Но вторая беременность была куда более тяжелой. Мне было так плохо! И ноги постоянно отекали. Обе мои беременности были абсолютными противоположностями. О Харлоу - своей старшей дочери: Она сама выбирает себе одежду. На это у нее уходит примерно 20 минут. Ее утро начинается в 7:30 с этого ритуала. Она вся в этом, и это замечательно. О том, почему она сожалеет о татуировках: По гороскопу я Дева, а этот знак очень невинен. Поэтому в 16 лет я сделала татуировку со словом "девственность" на руке, думая, что я та-а-к-а-ая крутая. И вот теперь я смотрю на свое запястье, вижу надпись и понимаю, что это выглядит довольно странно. Приходится объяснять, что это.