Режиссер «Лары Крофт» снимет фильм о Мулан

Режиссер "Лары Крофт: Расхитительницы гробниц 2" Ян де Бонт снимет в Китае полнометражную версию легенды о Хуа Мулан, сообщает The Hollywood Reporter. Главную роль в картине исполнит китайская актриса Чжан Цзыи, известная западному зрителю по картинам "Мемуары гейши", "Дом летающих кинжалов" и "2046". Среди продюсеров ленты числится Стив Ватерман, работавший над картиной "Стюарт Литтл". Сценарий для фильма написал Джон Бликстед. В июле 2010 года ходили слухи, что фильмом про Мулан с настоящими актерами заинтересовался Disney (в 1998 году компания выпустила одноименный мультфильм, посвященный Хуа Мулан). Некоторые китайские издания сообщили о том, что компания готова потратить на производство фильма около 100 миллионов долларов. Официальные представители Disney в беседе с The Hollywood Reporter опровергли эту информацию. Изданию удалось выяснить, что производством картины займется Bona International. Картину, съемки которой должны начаться осенью, планируется выпустить в международный прокат. По легенде, Хуа Мулан, переодевшись мужчиной, присоединилась к китайской армии. Время действия легенды неизвестно.