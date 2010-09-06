Джеймс Кэмерон решил снять 3D-фильм об амазонском племени

Режиссер Джеймс Кэмерон планирует заснять быт индейцев амазонского племени ксикрин-каяпо с помощью технологий 3D-съемки, которые он использовал для картины "Аватар", сообщает AFP. Кэмерон ранее уже дважды посещал лидеров племени и поддерживал их в стремлении прекратить строительство плотины на притоке Амазонки, которое, как предполагается, приведет к затоплению земель бразильских индейцев. Решение о строительстве плотины несмотря на протесты экологов в конце августа принял президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Правительство утверждает, что затопление не коснется земель коренных народов. Во время этих поездок Кэмерон успел снять короткий фильм о коренных жителях Бразилии, однако он был снят в обычном формате, а не в 3D. Фильм войдет в число дополнительных материалов к расширенному DVD-изданию "Аватара", которое выйдет в конце 2010 года. Когда планируется выпустить 3D-фильм о жизни индейцев ксикрин-каяпо и на каких носителях, не сообщается. Кэмерон отметил, что его картина "Аватар" касается тех же вопросов, которые беспокоят индейцев ксикрин-каяпо. Фантастический фильм рассказывает о инопланетной расе на'ви, живущей на планете Пандора, и об их конфликте с землянами, которые пришли на Пандору ради добычи минералов. Ранее Кэмерон говорил, что собирается снимать в Амазонии отдельные сцены для продолжения "Аватара", однако он отмечал, что речь не будет идти о крупномасштабных съемках, так как этот процесс может навредить экосистеме амазонской сельвы.