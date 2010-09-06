«Американец» с Джорджем Клуни обогнал «Мачете» в американском прокате

Лидером американского проката по итогам первых выходных осени стала картина известного фотографа и клипмейкера Антона Корбийна "Американец" с Джорджем Клуни в главной роли, сообщает Reuters. Фильм собрал за период с 3 по 5 сентября почти 13 миллионов долларов. Ожидается, что по итогам всего длинного уик-энда (6 сентября в США отмечается День труда) сборы "Американца", вышедшего в прокат 1 сентября, достигнут 16 миллионов долларов. Второе место по сборам занял фильм "Налетчики", которому удалось собрать 11,5 миллиона долларов, отмечает The Hollywood Insider. Неделей ранее картина лидировала в прокате по итогам выходных, сборы составляли около 21 миллиона долларов. Первоначально сообщалось, что "Налетчики" заняли лишь второе место, однако уточненные данные позволили картине выйти в лидеры. На третьей строчке расположился еще одна премьера - фильм Роберта Родригеса "Мачете". Его сборы составили 11,3 миллиона долларов. Фильм "Последнее изгнание дьявола", неделей ранее собравший 20,3 миллиона долларов, принес за первые выходные сентября лишь 7,5 миллиона долларов и занял четвертое место. Американские кинопрокатчики также начали подводить итоги летнего сезона. Согласно предварительным данным, за период с первых выходных мая по начало сентября выручка от продажи билетов в кинотеатры выросла на 2,4 процента до 4,35 миллиарда долларов. Рост выручки объясняется популярностью фильмов в формате 3D, билеты на которые стоят дороже, чем на обычные киносеансы. Общее число проданных билетов напротив, снизилось на 2,6 процента до 552 миллионов, что является рекордно низким показателем с 1997 года.