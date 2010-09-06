Гарик Харламов женился на домохозяйке

Гарик "Бульдог" Харламов 4 сентября отметил свадьбу. Избранницей экс-резидента Comedy Club стала обычная московская домохозяйка Юлия Лещенко, с которой артист уже четыре года живет в гражданском браке. С девушкой Харламова познакомили друзья. Предложение руки и сердца он сделал Юле еще в прошлом году, но свадьба все откладывалась. "В таких вопросах не должно быть спешки. Мы с Юлей хотим все как следует организовать, чтобы было красиво", - объяснял свое промедление Гарик. Харламов признается, что выбрал "девушку из народа" не просто так. Он всегда мечтал, что его жена будет не рьяной карьеристкой, а скромной домохозяйкой, пишет "Комсомольская правда". Пара отказалась от традиционной регистрации в загсе. Церемония бракосочетания состоялась на закрытой вип-трибуне "Лужников", в апреле 2010 года оборудованной под свадебные таинства. После этого влюбленные отправились на подмосковный клубный пляж, где и проходило празднество. Говорят, что только аренда модного заведения обошлась виновнику торжества не меньше чем в миллион рублей. Гостей собралось не меньше двухосот человек. Помимо родственников и друзей на свадьбе были замечены коллеги Харламова по Comedy Club – Александр Ревва, Тимур Батрудинов, Сергей Светлаков. К слову сказать, это уже вторая свадьба в рядах бывших и нынешних резидентов Comedy Club за последнее время. Месяц назад в Минске сыграл свадьбу Вадим Галыгин. Сплетники зашептались, что под венец весельчак отправился не просто так: якобы подружка шоумена находится в положении, и через полгода им предстоит стать родителями.