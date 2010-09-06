Песни Джексона и русская «Катюша» открыли фестиваль «Спасская башня»

Торжественное открытие второго Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" прошло на Красной площади в Москве. Первое парадное дефиле военных оркестров России и зарубежья сопровождалось показательными выступлениями подразделений почетной охраны глав государств. Впервые на фестиваль прибыли гости из Королевства Бахрейн. Помимо произведений основной программы - европейских маршей и арабских мотивов - королевский Оркестр полиции в завершение своего выступления исполнил для москвичей "Катюшу". Музыкальный коллектив Северо-западного военного округа Франции сыграл попурри из хитов французского шансона. А Оркестр и хор Вооруженных сил США в Европе подарил зрителям песни короля поп-музыки Майкла Джексона. По замыслу организаторов "Спасской башни", кроме пяти представлений на главной площади города, участники фестиваля дадут небольшие концерты на открытых площадках в Сокольниках, Измайлове, парке Горького, Александровском саду, саду "Эрмитаж" и на Поклонной горе. На фестивале, который пройдет в российской столице с 4 по 9 сентября, выступят более тысячи музыкантов из Украины, Казахстана, Таджикистана, Германии, Франции, Израиля, США и Королевства Бахрейн. Зрители также услышат военные марши в исполнении сводного оркестра государств Евросоюза. От России в "Спасской башне" примут участие представители 17 коллективов. Заключительный гала-концерт международного праздника военной музыки состоится на Красной площади 9 сентября. В нем примет участие французская певица Мирей Матье. Наряду с другими композициями она исполнит песню Le temps du muguet ("Время ландышей") на мотив знаменитых "Подмосковных вечеров".