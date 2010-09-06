Всемирно известный французский актёр Жерар Депардье приехал в Ереван накануне вечером как гость международного фестиваля "Карот" ("Ностальгия"), сообщают в субботу местные СМИ. Фестиваль стартовал 2 сентября в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте и сейчас продолжается в Ереване. Целью фестиваля является сохранение и представление армянской культуры в диаспоре. В субботу утром Депардье посетил Мемориал памяти жертв Геноцида армян "Цицернакаберд". Запланирована встреча Депардье с президентом Армении Сержем Саргсяном и председателем Национального Собрания Овиком Абрамяном.