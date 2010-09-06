Святослав Вакарчук напишет песню для Евро-2012

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук хочет создать песню к Евро-2012. По словам Вакарчука, для него интересна идея создания песни к Евро-2012 и «музыкально присоединится» к турниру. Но подробнее певец рассказывать не стал. «Я надеюсь, что в качестве официального «друга Евро-2012» у меня будут какие-то приятные обязанности, которые будут касаться в частности и появления на стадионе», - добавил Вакарчук. Музыкант признался, что любит футбол, но он для него интереснее, как для болельщика. «Футбол, как по мне, непредвиденный и стратегический. Я очень переживаю, когда смотрю футбол на стадионе. Когда я смотрел матч «Карпат» в Стамбуле, в отличие от большинства, которое кричало, я только сжал кулаки и ждал, когда это все закончится. И наконец, когда мы стали победителями, я дал волю эмоциям. То есть, я стараюсь держать все эмоции на конец», - рассказал певец. Напомним, что 3 сентября в Киеве состоялась официальная презентация проекта «Друзья Евро-2012» на которой были представлены четырех известных украинца, которые получили статус «друга» чемпионата. Честь стать первыми украинскими представителями в новом проекте выпала президенту Национального Олимпийского комитета (НОК) Украины, Герою Украины, олимпийскому чемпиону Сергею Бубке, президенту Федерации легкой атлетики Украины, члену Международного Олимпийского комитета, двукратному олимпийскому чемпиону Валерию Борзову, музыканту, вокалисту, лидеру группы «Океан Эльзы» Святославу Вакарчуку и основателю детского издательства «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Ивану Малковичу.