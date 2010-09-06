Главное условие Limp Bizkit в туре - наличие интернета

В начале октября в Москву и Санкт-Петербург с очередными концертами приедут американские нью-металлисты Limp Bizkit. Они представят своим российским фанатам новый альбом под названием «Gold Cobra», который вышел всего несколько недель назад. Накануне этого события организаторы концертов делятся некоторыми нюансами грядущего пребывания группы в России. Так, они сообщают, что фронтмен Limp Bizkit Фред Дерст много времени предпочитает проводить в виртуальной реальности, общаясь со своими поклонниками через различные социальные сети. Почитать о том, что сейчас происходит у Limp Bizkit, можно в микроблоге Фреда на ресурсе Twitter. «Фред Дерст довольно замкнутый человек. В прошлом году он практически не выходил из номера, а на площадке все время ходил с компьютером и снимал все вокруг на видео. Райдер группы был ничем не примечателен: кока кола, Red Bull, сэндвичи. Но обязательным требованием было наличие Интернета везде, где ступала его нога. Фред все время был дружелюбен и спокоен, вышел из себя всего лишь один раз, когда прервалась связь и он не смог проверить свой фейсбук», - делятся подробностями организаторы. Возможно, фронтмен Limp Bizkit и не вылезает из Сети, но кажется, ему далеко до коллеги по сцене Себастьяну Баху, который буквально 24 часа в сутки сидит в соцсетях и пишет исключительно о себе любимом.