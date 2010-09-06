Группу «Барто» вызвали в милицию из-за текста песни

Музыкантов группы "Барто" вызвали в милицию в связи с их выступлением на митинге-концерте в защиту Химкинского леса. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на вокалистку коллектива Марию Любичеву. По словам Любичевой, у милиции возникли претензии к тексту песни "Готов". На митинге вокалистка "Барто" без музыкального сопровождения зачитала этот текст перед участниками акции. Фрагмент текста приводится в заметке "Новой газеты". "По телефону нам сообщили, что наши действия на Пушкинской площади - "плохие", что все это можно связать с экстремизмом, и нам грозит статья. Что будет дальше - станет понятно после проведения экспертизы", - рассказала Любичева. По ее словам, музыканты уже встретились с адвокатом и на следующей неделе собираются пойти в ГУВД Москвы. Митинг в защиту Химкинского леса, через который планируется проложить автотрассу, состоялся 22 августа на Пушкинской площади в центре Москвы. Акция собрала несколько тысяч человек, став самой массовой из такого рода выступлений за последнее время. Помимо "Барто", на митинге выступили Юрий Шевчук, Михаил Борзыкин и другие музыканты, ведущим мероприятия был Артемий Троицкий. Музыканты выступили несмотря на то, что им пришлось обходиться без звукоусиливающей аппаратуры: по словам организаторов акции, машину с аппаратурой по пути на площадь задержала милиция. Спустя несколько дней после митинга президент России Дмитрий Медведев распорядился приостановить вырубку Химкинского леса. Медведев заявил, что решение о строительстве дороги требует дополнительного анализа.