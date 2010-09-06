Разыскивается «разогревающая» группа для Оззи Осборна

Пока организаторы питерского концерта Оззи Осборна держат интригу, кто же из победителей голосования станет разогревать публику перед его выступлением, в Москве был объявлен аналогичный конкурс. Инициатором акции с московской стороны стал телеканал A-One, информационный партнер концертов Оззи Осборна в России. Видимо, информация о возможном саппорте выступления Оззи в Москве «Ранетками», так и осталась на уровне слухов. Иначе нельзя объяснить внезапную супер-акцию «Разогрей Оззи!». Как бы то ни было, а телеканал дал на выбор двадцать команд, среди которых можно увидеть названия «Радио ЧаЧа», «Ария», «Кипелов», «Коррозия Металла», MORDOR, Catharsis. Как говорится в правилах акции: "Музыкальный материал трёх групп, получивших наибольшее количество голосов, будет отправлен Оззи Осборну. Именно он выберет самых достойных музыкантов для разогрева зала перед своим выступлением в московском Дворце Спорта «Мегаспорт» 13 сентября. Так как до концерта дедушки Оззи осталось всего семь дней, то можно предположить из кого придется выбирать менеджменту музыканта. Сейчас в голосовании лидируют группы «5diez», «Louna» и «Stigmata».