Вячеслав Бутусов и Алиса споют песни Виктора Цоя

20 лет назад не стало Виктора Цоя. Тогда, на стыке 80-х и 90-х, лидер группы «Кино» был настоящим певцом поколений. Вячеслав Бутусов и группа «Ю-Питер», «Алиса», «Король и Шут», «Ночные Снайперы», «Пикник», «Мельница», «Кукрыниксы», «Пилот», Noize MC и другие известные музыканты соберутся на одной сцене, чтобы исполнить лучшие песни Виктора Цоя, а симфонический оркестр «Глобалис» исполнит инструментальные версии песен группы «Кино». Яркие спецэффекты, известные нескольким поколениям песни, лучшая фотохроника «золотых» дней группы, потрясающая компьютерная графика - все это объединится в единую уникальную постановку кавер-версий культовых композиций «Кино». Каждый из музыкантов-участников грандиозного шоу исполнит в своей неповторимой манере именно те песни, которые наиболее близки ему по духу и любимы. «Группа Крови», «Звезда по имени Солнце», «В наших глазах», «Последний герой», «Перемен», «Пачка сигарет», «Восьмиклассница», «Война», «Закрой за мной дверь»+ список можно продолжать еще долго. Тысячи людей соберутся 7 октября в СК «Олимпийский» и 8 октября в ДС «Юбилейный», чтобы вновь услышать и спеть эти песни и отдать дань уважения Виктору Цою.