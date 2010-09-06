Алла Пугачёва купила казино?

После сцены вторым по значимости увлечением Аллы Борисовны являются азартные игры. Одна проблема - казино в нашей стране прикрыли. Все игорные заведения загнали в отдельные резервации, где сейчас строят русские лас-вегасы. Но ведя свои дела с истинно русским размахом, Пугачева подумала и купила себе акции игровой зоны. Не секрет, что Алла Пугачева питает слабость к азартным играм. Ее, радостно несущую торбу денег, не раз ловили папарацци на входе в любимый игорный клуб «Шангрила» в Москве. Но с 1 июля прошлого года все игорные заведения России переводятся в четыре зоны: «Азов-Сити» в Краснодарском крае, «Сибирская монета» - в Алтайском, «Янтарная» - в Калининградской области, «Приморье» - на Дальнем Востоке. Закон перекрыл Примадонне все пути к любимому занятию. И ради игры в рулетку или покер певица стала наведываться за границу - в Лас-Вегас, Баден-Баден и даже в Киев и Минск. А во время прощального тура на гастролях в Новосибирске Алле Борисовне сделали предложение, от которого она не смогла отказаться. - Пугачева провела у нас четыре дня, - рассказывает "ЭГ" директор концертного агентства в Сибири Ольга Козловская. - Жила в загородной резиденции. Там была назначена аудиенция с главой администрации Новосибирской области Виктором Толоконским. Но Толоконского срочно вызвали в Москву, и встреча не состоялась. Как нам стало известно, предметом обсуждения губернатора и певицы должна была стать ее доля в строящейся игорной зоне «Сибирская монета». Стоимость строительства проекта «Сибирской монеты» оценивается в 30 млрд. рублей, львиную долю из которых должны составить частные инвестиции. - Конечно, я в курсе, что одним из акционеров нашего сибирского Лас-Вегаса является Алла Пугачева, - говорит известный в Новосибирске бизнесмен, медиамагнат Виктор Бубланков, - потому что сам тоже приобрел небольшой пакет акций «Сибирской монеты». Это взаимовыгодное сотрудничество: для певицы - отличное вложение денег, которые быстро отобьются, а ее всемирная известность привлечет к нам международных инвесторов.