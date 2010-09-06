«Linkin Park» презентует новый сингл на церемонии «MTV Video Music Awards 2010»

12 сентября 2010 года во время 27-й ежегодной церемонии вручения премий за лучшее музыкальное видео 2010 MTV VIDEO MUSIC AWARDS легендарный коллектив исполнит сингл The Catalyst из нового альбома A Thousand Suns, выход которого запланирован на вторник, 14 сентября. «Два года мы работали над нашим новым альбомом и с нетерпением ждем того момента, когда сможем подарить первое исполнение новой музыки фанатам Linkin Park.по всему миру на MTV VMA» – отметил вокалист Честер Беннингтон. Кроме Linkin Park зрители MTV Video Music Awards 2010 смогу насладиться выступлением Эминема, Канье Уэста, Джастина Бибера, B.o.B., Дрейка и Florence + the Machine, Ашера и Paramore. Также стали известны имена ведущих церемонии. Среди них Джастин Тимберлейк, Джесс Айзенберг и Эндрю Гарфилд, Ke$ha, Ники Минай, Эмма Стоун, Пенн Беджли, Трей Сонгз, Эшли Грин, Селена Гомес и Ne-Yo Как сообщает пресс-служба канала, украинские телезрители смогут посмотреть «2010 MTV Video Music Awards» 17 сентября на телеканале «MTV Украина».