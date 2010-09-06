Анна Семенович похудела на 10 кг

На днях Анна Семенович презентовала свою новую песню "Птица-ветер". Публика буквально не узнала певицу, когда она вышла на сцену. После отдыха в Испании этим летом Семенович стало не узнать. Она похудела по меньшей мере килограммов на десять. Белое короткое платье, выбранное для презентации, подчеркивало тонкую талию и стройные ножки артистки. Аня призналась, что сбросить лишние кило ей помогло голодание, полный отказ от жареной картошки (любимое блюдо певицы) и свежевыжатый сок из сельдерея. "Я голодаю по нескольку дней, - рассказала певица "Комсомольской правде". - В день выпивают два-три стакана свежевыжатого сока из сельдерея и моркови, несколько чашек зеленого чая. Затем иду в баню. Плюс ежедневный массаж. Таким образом запросто сбросить в день до трех килограммов!" Такого режима Семенович придерживается лишь изредка, в остальные дни она предпочитает умеренное питание. "Это сценарий на случай, если нужно похудеть быстро. А дальше - укрепляю результат разумным подходом к еде. Я склонна к полноте. При этом очень люблю жареную картошку, - говорит она. - Правда, последнее время стараюсь не есть ее вообще. Но если жуть как хочется, тогда ем картофель не с мясом, а с огурцом. В раздельном питании один секрет: нельзя смешивать белки с углеводами". Анна часто садится на изнурительные диеты, но не всегда ей удается тщательно их придерживаться. Результат малейшего отклонения от диеты виден сразу же.