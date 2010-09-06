Соперники «Евровидения» спелись на одной сцене!

В честь 470-летия Тернополя в городе состоялось Гранд-шоу Эдуарда Романюты – грандиозный концерт под открытым небом, посвященный Дню города, который 17-летний украинский Робертино Лоретти устраивает уже в 4-й раз при поддержке главы областной государственной администрации Михаила Цимбалюка и городского главы Тернополя Романа Заставного. Праздничный концерт на Певческом поле собрал рекордные для Тернополя 40 000 зрителей и длился нон-стоп более 3 часов. На одной сцене собрались артисты самых разных музыкальных жанров – современные поп-мелодии звучали вместе с панк-роковыми ритмами и советскими хитами. Эдуард Романюта не только вживую исполнил 16 своих песен, но и был ведущим Гранд-шоу. В этом деле ему помогали две очаровательные девушки – телеведущая Первого национального канала Мария Орлова и украинская певица LiLu. Несмотря на вечернюю прохладу, жители и гости Тернополя не спешили покидать музыкальный праздник, а юные поклонницы украинского Робертино Лоретти Эдуарда Романюты после концерта четверть часа скандировали его имя, вызывая на бис. Одной из гостей шоу стала молодая певица Маша Собко, известная своим ярким участием в проекте «Шанс». Недавно, вместе с Эдуардом Романютой Маша прошла первый национальный отборочный тур на участие в конкурсе «Евровидение 2011». Теперь до оглашения окончательных результатов Маша и группа «НекSi» (также принимавшая участие в шоу) и Эдуард Романюта официально являются соперниками, что, впрочем, не помешало им спеть на одной сцене. В заключительной части концерта выступил Николай Гнатюк – легенда советской эстрады и исполнитель всенародного шлягера «Птица счастья». На Гранд-шоу были исполнены песни не только на украинском, но и на русском, итальянском, английском и французском языках. Это обстоятельство вызвало недовольство некоторых активистов псевдопатриотических кругов, грозившихся сорвать концерт и устроить в День города альтернативное шоу при участии местных музыкальных групп. Впрочем, концерт так и не состоялся, а Гранд-шоу Эдуарда Романюты успешно прошло без экстремальных происшествий.