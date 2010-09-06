«Пуговка» пошла в третий класс

Для Катюши Старшовой начался новый учебный год. Самая маленькая актриса ситкома «Папины дочки» (Новый канал) перешла в третий класс. В школу девочка пришла загоревшая и отдохнувшая. Летом Катюша успела побывать в бабушкой в Турции, а потом больше месяца провела в Крыму – в Приморском недалеко от Феодосии. - Мы уже второй год тут отдыхаем, - признается маленькая актриса. - Нам очень нравится и Крым в целом, и именно это место. И на пляже, и во время прогулок по набережной «папина дочка» постоянно ощущала внимание окружающих. Туристы и жители Крыма то и дело, подходили, чтобы попросить автограф, сфотографироваться или угостить конфетами! За время летних каникул «Пуговка» соскучилась по школе и одноклассникам, поэтому к 1 сентября готовилась очень ответственно. - Катя с нетерпением ждала этого дня, - рассказывает мама девочки. Елена. - Утром, когда я пришла ее будить, обнаружила, что она уже давно не спит. Ей так хотелось поскорее пойти в школу и увидеться с друзьями и любимой учительницей, на которую, кстати, Катя хочет быть похожей. Школьную форму для Кати пришлось шить. Она увидела на картинке девочек в фартуках, которые носили раньше, и ей захотелось прийти в таком же. - В магазинах, к сожалению, фартуков мы не нашли, поэтому сшили, - рассказывает мама девочки. Кстати, у «Пуговки» начались занятия не только в школе. Еще она занимается в Центре эстетики и красоты «Катюша», где изучает десять (!) дисциплин - танцы всех направлений, актерское мастерство, художественное слово, вокал, подиум, аэробику... А по выходным Катя ходит на каток в детский театр на льду «Алеко». Впрочем, такой плотный график, как уверяет сама девочка, ей нравится. Смотрите ситком «Папины дочки» на Новом канале по будням в 12.40