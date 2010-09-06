Нелли Уварова беременна от бывшего мужа

Нелли Уварова бросила жениха Дениса Баландина и вернулась к экс-супругу режиссёру Сергею Пикалову. На днях папарацци сняли на улице Нелли Уварову. Невооруженным глазом было видно, что под свободным платьем она скрывала свое интересное положение. Но большего всего поражало то, что сопровождал актрису ее бывший муж Сергей Пикалов. На следующий день парочку заметили в кафе в центре Москвы. Однако на попытку папарацци запечатлеть свидание, Пикалов отреагировал весьма агрессивно. Встретить их вместе было неожиданно, потому у каждого с момента развода давно сложилась личная жизнь. Пикалов ушел к костюмерше Насте Пугашкиной, которая родила ему дочку. Нелли собиралась замуж за коллегу Дениса Баландина. В свое время Уварова и Пикалов расстались из-за нежелания Нелли вести семейный образ жизни – следить за бытом и воспитывать детей. Романтические отношения между ними завязались на съемочной площадке сериала "Не родись красивой". Даже живя в одной квартире, они старались приходить на площадку в разное время, чтобы никто не догадался о их связи. После этого Уварова и Пикалов решили узаконить отношения. Брак продлился три года. "Нелли за два прошедших года очень повзрослела, - рассказала сотрудница Молодежного театра "Экспресс-газете". – И если раньше она сутками жила в театре, ничто, кроме ролей ее не интересовало, то теперь все иначе. Она все силы вложила в недавний ремонт своей квартиры, в обустройство своего гнездышка. Кстати, ей с этим очень помог Сережа Пикалов – он ей сосватал знакомых рабочих. После этого у них все и закрутилось снова. Раньше Нелли говорила, что не хочет иметь детей, что ей еще рано. Но вот ей исполнилось 30 – и она заговорила совсем по-другому. Мы это событие отмечали в театре, я говорила с ней о семье, и тогда она призналась, что мечтает о сыне".