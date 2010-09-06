Памела Андерсон затмила «Мисс Украину»

Памела Андерсон посетила с двухдневным визитом Киев, где голливудская звезда побывала почетным членом жюри национального конкурса красоты. Своим появлением она затмила всех участниц и победительницу "Мисс Украина-2010". В этом году главной интригой мероприятия была не борьба участниц шоу, а члены жюри. Изначально поговаривали что украинскую столицу должны посетить Пэрис Хилтон, Кевин Костнер, Эрос Рамазотти, Леонардо Ди Каприо, Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун, и Синди Кроуфорд. Однако никого из них на конкурсе замечено не было. В итоге выбирать "Мисс Украина" приехали Памела Андерсон, Элизабет Херли, Жан-Клод Ван Дамм, а возглавила жюри итальянская актриса Орнелла Мути. Ее сопровождал бойфренд бизнесмен Фабрис Керерве. Поговаривают, он моложе своей избранницы на 11 лет. Ван Дамм по красной дорожке шествовал под руку со своей украинской подругой Аленой, пишет "Труд". Говорят, что развод с третьей супругой в планы Жан Клода не входит, но когда он приезжает на Украину, Алена всегда рядом с ним. Памела Андерсон оказалась самой требовательной из звездного жюри. Ее суперлюкс в отеле "Интерконтиненталь" обошелся организаторам в полтора десятка тысяч долларов. Лиз Херли довольствовалась обычным люксом, выдвинув лишь одно требование - наличие в апартаментах джакузи. Она старалась остаться незамеченной: зашла во дворец "Украина", где проходил конкурс, с черного хода, и увидеть ее можно было лишь в толпе остальных членов жюри, сообщает "Комсомольская правда". Корону королевы красоты стоимостью 250 тысяч долларов и поездку на конкурс "Мисс мира-2010", который состоится 30 октября в Китае, получила 21-летняя Екатерина Захарченко из Одессы. Любопытно, что из-за форс-мажорной ситуации с одной из конкурсанток она стала участницей соревнования буквально за два дня до финала.