«Человек, убивший Дон Кихота» Терри Гилльяма снова заморожен

Не везет так не везет. Только было Терри Гилльям запустился со своим многострадальным "Человеком, убившим Дон Кихота" (The Man Who Killed Don Quixote), как инвесторы включили заднюю передачу, оставив картину без финансирования. - По плану я сейчас уже должен был находиться на съемочной площадке, — пожаловался режиссер журналистам. — Но люди, на которых мы рассчитывали, вышли из игры. И вот уже месяц проект стоит на месте. Но с нами Роберт Дюволл, он играет Дон Кихота, и Юэн МакГрегор от участия тоже не отказывается, так что я пытаюсь найти новых инвесторов. Неудачи преследуют картину уже целое десятилетие. В 2000-м году Гиллиам начал съемки с Жаном Рошфором и Джонни Деппом, но декорации были уничтожены наводнением, Рошфор повредил спину и не может с тех пор ездить верхом, а страховая компания в довершение ко всему отобрала у режиссера права на сценарий. Позже Гилльям его выкупил, но уставший ждать Депп к тому времени уже сделал проекту ручкой. Сюжет рассказывает о директоре по рекламе, провалившемся во времена Дон Кихота и быстро дослужившимся до должности Санчо Пансы. Мы надеемся, что среди новых инвесторов найдутся поклонники Юэна МакГрегора, и путешествие его героя в пространство романа Сервантеса все-таки состоится.