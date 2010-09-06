Тина Кароль рассказала о семейной жизни

Популярная украинская певица Тина Кароль откровенно рассказала о семейной жизни со своим супругом-продюсером Евгением Огиром. «То, что я с характером – это точно. Но ведь Огир тоже не без характера! Если бы мы оба были бесхребетными, то вряд ли бы заинтересовали друг друга. Конечно, у нас бывают споры, я свою линию гну, Женя – свою. Можем как в классическом итальянском варианте вспылить, повздорить! Ух, страсти вскипят! Но, понимаете, любое мнение может быть ошибочным, надуманным, и именно в споре всегда находится компромисс или истина», - сказала 25-летняя Тина Кароль в интервью журналу «Домашний очаг». Сейчас супруги делают ремонт в загородном доме. Это их первый дом и они вкладывают в него всю душу. «Ремонт – болевая точка! Делаем его, делаем… Женя, мне кажется, уже и вовсе доведен до такой грани, что уже не испытывает никаких иллюзий и сантиментов. Регулярно бывает на стройке, беседует с рабочими, практически планерки проводит. Но всегда говорит: кто сходит с дистанции, то ничего не получает. Каждый день мне это говорит. Я киваю», - призналась певица. Ремонт продолжается уже год. Услугами дизайнеров Тина и Евгений в целом не пользовались. Специалистов привлекали только к локальным объектам – например, для дизайна камина или лестницы. В остальном супруги полагались на свой вкус. «Мы с мужем живем и дышим работой, и диалог о ней мы так или иначе ведем и дома. Меня это нисколько не утомляет, все-таки я не об аммиаке говорю, а о том, чем сама занимаюсь. Свое дело я люблю», - подчеркнула Тина Кароль. Певица говорит, что стала полноценной после рождения сына. В ноябре Вениамину исполнится два годика. Он озорной, энергичный и совершенно некапризный ребенок. Быстро познает мир, всем интересуется, ни к чему не остается равнодушным. «У нас Веня с одного года уже в школу ходит, ну, такую специальную, ясельную (там только занятия проводят). Он вместе с другими детками рисует, лепит всякие смешные скульптурки из пластилина, складывает конструктор. Это программа детского развития, и, мне кажется, чем раньше ребенок начнет учиться, тем лучше», - уверена Тина Кароль. Напомним, Тина Кароль (настоящее имя Таня Либерман) в январе 2008 года вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира, а в ноябре родила сына Вениамина.