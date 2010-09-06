«Премьер-министр» вспомнил о Никите Хрущеве

Недетские страсти развернулись в прошедшие выходные на открытой площадке Музея авиационной техники, где проходили съемки долгожданного клипа группы "Премьер-министр" на уже ставшую хитом песню "Погода нелетная". Режиссером-постановщиком клипа стал Денис Хрущев. Он же является и автором слов песни «Погода нелетная». Идея снять часть видео на крыле самолета пришла в голову Денису, когда он по приглашению пресс-службы ВВС, как правнук Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева, принял участие в Дне открытых дверей Музея. Десятки экземпляров раритетной крылатой техники настолько впечатлили Дениса, что он тут же провел переговоры с руководством Музея и договорился о съемках. Символичным стало то, что первые сцены видео были сделаны на крыле самолета, который когда-то был принесен в дар Никите Сергеевичу Хрущеву. Режиссерская задумка таит в себе массу неожиданностей и интересных поворотов сюжетной линии. Главные герои — ребята из группы «Премьер-министр», не скрывая восторга рассказали о своих впечатлениях по итогу первого съемочного дня: «Самым опасным было танцевать в скользких кожаных туфлях на покатом крыле Ту-114! Высота крыла ни много — ни мало, а с 3-этажный дом. Пели и думали, как бы не свалиться. А еще, когда тебя снимает правнук Хрущева под крылом самолета, на котором летал сам Хрущев, это уже сам по себе исторически важный факт :-)». Все тайны нового видео «Премьер-министры» открывать не стали, но уверили в том, что очень скоро мы увидим красивую историю о любви, ожидании и долгой разлуке. Новое видео группы «Премьер-министр» планируется к выходу во второй половине октября текущего года.