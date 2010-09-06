Водянова отдаст $10 миллионов за детей

Чтобы не лишиться троих детей, российской фотомодели придется заплатить мужу $10 миллионов отступных. Слухи о том, что десятилетний брак Натальи Водяновой и лорда Джастина Портмана подходит к концу, появились в феврале этого года, а сейчас подтверждаются сразу из нескольких источников. Как рассказывают подруги супермодели, отношения с супругом совсем сошли на нет, а в ее жизни появилась новая любовь. Разводный процесс усложняется для Натальи тем, что по брачному контракту с Джастином Портманом в случае ее измены мужу дети останутся жить с лордом и его семьей. «Насколько мне известно, развод Водяновой и Портмана состоится в октябре, - сообщила британская журналистка Ники Сикс. - Только вот, чтобы получить свободу и детей, Наталье придется заплатить 10 миллионов долларов отступных Джастину Портману, чтобы он не разгласил факт ее измены». Дальше Водянова планирует продолжить свою карьеру в России и, скорее всего, переедет в Москву, где по уходу из модельного бизнеса станет работать на телевидении и играть в кино.