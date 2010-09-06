В программу московского концерта Стинга войдут незаписанные хиты

Сет-лист единственного московского концерта легендарного музыканта Стинга (Sting), который состоится 15 сентября в «Крокус Сити Холле», будет отличаться от трек-листа альбома «Simphonicities», вышедшего 12 июля 2010 года на лейбле Deutsche Grammophon. Так, в программе концерта прозвучат хиты, не вошедшие в диск, среди них «Fragile», «Desert Rose», «Every Breath You Take», «Russians», а также композиция «All Would Envy», аранжированная знаменитым французским композитором Мишелем Леграном. «Для того чтобы оценить замысел уникального тура „Sting Symphonicity Tour“, нужно оказаться в эпицентре события — на концерте, — рассказывает организатор московского шоу Стинга Ильдар Бакеев. — Артист во время каждого выступления импровизирует, и эта свобода владения материалом ощущается каждым зрителем. Не думаю, что подобные впечатления можно получить при прослушивании альбома дома». На концерте в Москве британский музыкант выступит вместе с Королевским Филармоническим концертным оркестром под управлением дирижера Стивена Меркурио, также сотрудничавшим с такими всемирно известными оперными певцами, как Андреа Бочелли, Пласидо Доминго, Бен Хеппнер, Брин Терфель, Марчелло Джордани, а также группой Secret Garden.