Группа «23.45» сняли клип в стиле фильма «Начало»

Группа «23.45» сняла новый клип на песню «Годы летят». Режиссером ролика стал клипмейкер Константин Черепков. Сюжет видео рассказывает о неразделенной любви, желании быть вместе, но о невозможности этого. Съемочный процесс проходил в ночном клубе, где по сценарию встречаются главные персонажи. Упор в клипе режиссер сделал на популярной нынче стереоскопической графике, в стиле фильма Кристофера Нолана «Начало». Музыканты считают, что подобный подход к музыкальным видеороликам как раз то, что нужно современной молодежи. Ожидается, что в ротации клип появится уже в конце сентября.