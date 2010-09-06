Том Харди сыграет в экранизации романа Ле Карре

Том Харди заменит Майкла Фассбендера в экранизации шпионского бестселлера Джона Ле Карре «Шпион, выйди вон!». Авторы адаптированного сценария — Бриджет О'Коннор и Питер Строхан («Безумный спецназ», «Долг»). Напомним, что роман ле Карре времён холодной войны, основанный на реальных событиях, рассказывает об охоте британских спецслужб на засевшего в её руководстве «крота», работающего на СССР. Главную роль отставного майора Джорджа Смайли, который проводит тайное внутреннее расследование, сыграет Гэри Олдман. Роли сотрудников британской спецслужбы разыграют: Колин Фёрт, Киаран Хиндс («Нефть», «Мюнхен»), Джаред Харрис («Загадочная история Бенджамина Баттона», «Девушка из воды») и Бенедикт Камбербатч («Искупление», «Ещё одна из рода Болейн»). Том Харди сыграет персонажа по имени Рики Тарр. Съёмки фильма под руководством шведского режиссёра Томаса Альфредсона («Впусти меня») начинаются в ближайшее время в Лондоне. Фассбендер в настоящее время занят в картине Мэттью Вона «Люди-икс: Первый класс».