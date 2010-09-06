Чжан Цзыи сыграет легендарную героиню

Режиссёр Ян де Бонт, автор фильмов о Ларе Крофт: «Расхитительница гробниц» и «Колыбель жизни», снимет американо-китайскую англоязычную картину о Хуа Мулан. Главную роль в совместном проекте исполнит китайская актриса Чжан Цзыйи, известная по фильмам «Мемуары гейши», «2046», «Дом летающих кинжалов», «Герой» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Хуа Мулан — легндарная героиня, присоединившаяся к китайской армии, переодевшись мужчиной. Съёмки фильма начнутся этой осенью в Китае. Автор сценария – Джон Бликстед. Продюсерами проекта выступают компании: Movie Plus из Канады, Global Film Finance из Великобритании, Bona International Film Group и SIMF Pictures. Легенда о Мулан уже была рассказана в одноимённом мультфильме студии Disney в 1998 году. Следите за нашими новостями, а Кинокадр проследит за всеми остальными.