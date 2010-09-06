«Элизиум» выложили новый альбом для бесплатного скачивания

Нижегородская панк-группа «Элизиум» выпустили альбом лучших песен под названием «Greatest Hits». Пока релиз существует только в цифровом варианте. Однако музыканты группы не исключают того, что через некоторое время «Greatest Hits» выйдет и на физическом носителе в «подарочном» варианте. Архив с треками в mp-3 формате был выложен на официальном сайте «Элизиума», на нескольких файлообменных сетях и популярном отечественном торрент-трекере. По данным самой группы, за первые сутки альбом был скачан в общей сложности 30 тысячами пользователей Сети. Справедливости ради стоит отметить, что на руторренте на сегодняшний день значится 3630 скачиваний. Свой выбор в пользу бесплатного выкладывания нового альбома в сеть группа объясняет бесперспективностью выпуска физических носителей. По мнению группы, сегодня в России нет хорошей дистрибьюции «альтернативного рока», да и сами слушатели предпочитают скачивать музыку из сети. Релиз «Greatest Hits» разделен на две части: «условное электричество» и акустика, записанная в студии. Всего альбом содержит 26 трека