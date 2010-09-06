Сергей Минаев напишет первую книгу в соавторстве

Один из самых продаваемых писателей российской современности Сергей Минаев, недавно выпустивший свой новый хит «Videoты, или The Тёлки. Два года спустя», снова активно включился в работу. На этот раз он пишет книгу с Александрой Дементьевой — автором нашумевшего бестселлера «АнтиГламурный развод», которым уже заинтересовались японцы и австралийцы, решившие перевести книгу на свои языки. — С Сашей мы познакомились случайно во время ее автограф - сессии в книжном магазине «Библио-глобус», — рассказывает Минаев. — Я прочитал книгу и был сражен тонким психологизмом этой работы. Когда позже Саша поделилась со мной идеей создания нового психологического издания и сказала, что хотела бы написать его вместе со мной, я был польщен. И хотя четко понимал, что делить трон успеха на двоих сродни пытке, с удовольствием принял предложение. В новой книге, которая носит рабочее название «Воля Эго. Algoritmus», Сергей и Александра выскажут соответственно мужскую и женскую точки зрения на 22 рассмотренные психологические ситуации. — Я давно и всерьез изучаю межличностную психологию, — говорит Александра. — На протяжении последних пяти лет я исследовала природу человеческих отношений, а свои наблюдения записывала в дневник, который и станет основой «Воли…». В процессе изучения этого вопроса я пришла к совершенно неожиданному открытию. Все отношения между людьми можно схематизировать и представить в виде одного из 22 алгоритмов. 23-го в природе попросту нет! — Сначала я подумал, что это искусственно созданная сенсационность, — подхватывает Сергей, — но когда на практике попытался разложить по полочкам какие-то из своих жизненных ситуаций, удивился — 23-й схемы развития сюжета действительно быть не может. Сохраняя интригу, дополнительных подробностей о новой книге авторы не сообщают. Любопытным остается только ждать зиму, когда по ориентировочным срокам книга и должна поступить в продажу.