Ксения Собчак номинирована на премию ТЭФИ

Конкурентами Ксюши Собчак по номинации лучшее шоу назвали «Прожекторпэрисхилтон» и «Хочу знать». Финалистом номинации «информационная программа» назвали выпуск новостей Russia Today, посвященный взрывам в московском метро в марте этого года. Лучшим интервьюером назвали Владимира Познера. Больше всего молодых талантов включила «музыкальная программа»: в финале будут соревноваться трансляция премии «Муз-ТВ— 2009», передача «Венская государственная опера» и программа «Достояние республики». Имена победителей назовут на церемонии вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ-2010. В этом году премию поделит между собой Москва и Санкт-Петербург. Торжественная церемония вручения состоится 20 сентября в отеле «Ренессанс Москва Монарх Центр». Вторая часть церемонии пройдет 25 сентября в Михайловском театре в Санкт-Петербурге.