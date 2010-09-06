Алексе сделали предложение

Саша Чвикова (настоящее имя Алексы) на днях отпраздновала свое 22-летие, на которое приехала ее давняя подруга певица Ирина Дубцова с сыном Артемом. Оказалось, мальчик давно влюблен в Алексу и заранее приготовил поздравительный тост. – Я тебе куплю машину, – на полном серьезе сказал четырехлетний Артем. – Я тебе куплю квартиру и сделаю тебе предложение. На празднование должен был заглянуть бывший молодой человек Саши рэпер Тимати, слухи о возобновлении отношений Алексы с которым не так давно появились в поп-тусовке. Но в этот вечер именинница так и не дождалась в гости мистера Blackstar – музыкант нашел для себя занятие поважнее.