Альбина Джанабаева под угрозой вылета из «ВИА Гры»?

Альбину Джанабаеву, с момента появления в группе «Виа Гра» завоевавшую статус одной из самых красивых поющих леди страны, впервые сняли без макияжа. «Z» встретил 31-летнюю певицу в виде, в котором ее не признали бы не только поклонники, но и коллеги. Казалось, Альбина заслужила иммунитет от исключения из группы – составы «Виа Гры» могли ежемесячно меняться, а Альбина была «у станка» всегда. Джанабаева, по всей видимости, думала так же, когда перестала ухаживать за собой. – Менеджмент группы очень обеспокоен обликом Альбины, – рассказали «Z» танцоры «ВИА Гры». – В честь юбилея коллектива будет организован большой тур, который непонятно как скажется на ее внешнем виде. Сейчас в обязательном порядке каждые два дня Джанабаева посещает одного из лучших косметологов Киева, который колдует над ее лицом. У артистки есть месяц, чтобы исправить ситуацию, иначе в честь праздника Альбина поднимется на сцену в числе экс-участниц «ВИА Гры». Коллеги по группе, как могут, поддерживают подругу. Как стало известно «Z», Надя Грановская иногда даже самостоятельно отвозит Альбину в салон, чтобы та не садилась за руль после расслабляющих процедур.