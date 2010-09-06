Дженнифер Энистон: « Я действительно очень самостоятельная, и иногда это мне в минус»

Дженнифер Энистон сильно достало прозвище "невезучая в любви". В очередном интервью актриса высказала все, что она думает о своих прошлых романах, возлюбленных и нынешнем статусе "одиночки". По словам Энистон, она самодостаточная личность и не нуждается в отношениях с мужчиной, только для того, чтобы чувствовать себя полноценной женщиной. В разговоре с журналистами издания USA Today голливудская актриса, на счету которой брак с Брэдом Питтом и романы с Винсом Воном и Джоном Мейером, заявила, что не жалеет о прошлом. Но она полагает, что лучше быть независимой, нежели полагаться на то, что в конце концов некий принц на белом коне прискачет и сделает ее счастливой! "Мне больше нравится самой обдумывать и принимать важные решения, нежели думать о том, "куда мы сегодня пойдем на ужин". Я действительно очень самостоятельная, и иногда это мне в минус, признаюсь. Но по мне так лучше так, чем рядом с мужчиной и быть беспомощной, чтоб ему было спокойно". "Это своеобразный способ выживания и личностного роста, — считает 41-летняя актриса, у которой сейчас вышел в прокат фильм "Больше, чем друг". — Я никогда не хотела быть женщиной, которой необходим мужчина рядом, чтобы чувствовать себя полноценной. В моей жизни были замечательные мужчины и прекрасные отношения". Сейчас Дженнифер совершенно свободна в личном плане. Но если она встретит подходящего как ей снова покажется мужчину, то ему придется разделять ее жизненные позиции быть независимой. ...Может поэтому ей и не везет в любви?