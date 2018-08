«Smooth Criminal» Майкла Джексона by DJ Alfred - однозначный хит!

Хит Майкла Джексона "Smooth Criminal" из альбома "Bad" в 1987 году стал поводом для всеобщего помешательства. Фирменная манера Джексона "акать" и "взвизгивать" в начале, в конце и между тактами на словах "Annie are you OK?" приводила меломанов в истерический восторг. Спустя 14 лет альтернативщики Alient Ant Farm, выпустили ремикс, в котором довольно мягкий "Smooth Criminal" приобрел жесткое панковое звучание. Сегодня, в начале второго десятилетия 21 века году вечный хит "Smooth Criminal" обретает новое дыхание в ремиксе DJ Alfred, известного украинской публике хорошим коммерческим хаусом. Музыка DJ Alfred всегда звучит фирмово, качественно и выделяется на фоне остального музыкального материала - работы одного из лучших ремиксеров страны не покидают волны популярных FM станций. Четкий бит, заводной ритм и вокальная партия поп-короля в "Smooth Criminal" by DJ Alfred – однозначный хит для танцевальных площадок и радио!