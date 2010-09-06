Кэтрин Зета-Джонс сделала из Майкла Дугласа домохозяйку

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс (Catherine Zeta-Jones) рассказала о семейной жизни с американским актером Майклом Дугласом (Michael Douglas). Она призналась, что супруг всегда старается освободить ее от домашних забот. По большей части именно он занимается детьми. Их старшему сыну Дилану сейчас десять лет, дечери Кэйрис - семь. Когда Кэтрин предлагают очередную роль, Макл всегда говорит: давай, я подежурю, работай, пока есть запал. Пока актриса находится в разъездах, звездный супруг с удовольствием возится с детьми. «Дилан привык видеть Майкла на кухне за завтраком, когда тот печет оладьи!Майкл тогда заметил: «Ну вот, дожили: десятки фильмов, два «Оскара», а ребенок убежден, что единственное, что я могу, - это оладьи... А с другой стороны, не показывать же ему «Основной инстинкт», - сказала 40-летняя Кэтрин Зета-Джонс в интервью журналу Psychologies. Разница в возрасте с мужем в 25 лет не смущает. Наоборот, актриса считает это преимуществом. «Мы находимся на разных жизненных этапах, поэтому Майкл и говорит мне: не отказывайся от предложений ради семьи, работай, пока есть запал. Он уже стал всем, в карьере всего уже достиг и может жить без профессиональных обязательств, заниматься только тем, чем ему сейчас хочется: играть ли в «Уолл-стрит-2», печь ли оладьи... Да даже и для него наши 25 лет разницы не проблема. Он бесстрашный человек. Он не только женился на женщине, которая на 25 лет его моложе, но и завел детей в 55», - добавила Кэтрин Зета-Джонс. Майкл Дуглас не боится принимать резкие решения, не боится иронизировать над собой, что среди звезд не так уж часто встречается. Кроме того, у него есть твердые принципы, он никогда не становится рабом чужого мнения, уверяет Кэтрин Зета-Джонс. «В нем есть спокойствие - а я бываю тревожна ужасно, особенно когда дело касается детей. Когда Дилан раскачивается на качелях или Кэрис ходит по бортику бассейна, элегантно так балансируя... Майкл в этих случаях спокойно оглядывается на меня и говорит: «Дорогая, у тебя уже инфаркт или еще нет?», - смеется актриса.