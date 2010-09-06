Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль «Спасская башня»

6 сентября 2010, 18:11

Известная французская певица Мирей Матье прилетела в столицу в понедельник, чтобы спеть по-русски на закрытии Второго Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в четверг, передает корреспондент РИА Новости. Самолет Матье приземлился в столичном аэропорту "Шереметьево-2" около половины четвертого. Певица прилетела в прекрасном расположении духа, а после того, как на паспортном контроле ее встретили гвардейцы Президентского полка, окончательно растрогалась. Один из гвардейцев отдал честь французской артистке, поприветствовал ее от имени своего полка и организаторов фестиваля "Спасская башня" и вручил ей букет из роз и орхидей. "Большое спасибо", - сказала артистка на чистом русском языке и прошла в зал vip-зоны аэропорта, где ее уже ждали представители СМИ. Проходя мимо журналистов, она снова продемонстрировала знание русского, поприветствовав прессу: "Добрый день", - улыбнулась Матье в камеры. В начале пресс-конференции певица поблагодарила организаторов "Спасской башни" за то, что ей второй раз предоставили возможность принять участие в фестивале. В прошлом году Матье выступала во время открытия военно-музыкального форума, исполнив две песни на французском языке в сопровождении сводного оркестра из всех музыкантов, принимавших участие в празднике, а также "Очи черные" - на русском а капелла. "Я очень горда и счастлива. Я второй раз имею возможность выступать с военным оркестром. В таком выступлении есть отличительная черта - другой размах, другая широта. Это совсем другое измерение. В прошлый раз я получила такой заряд, что для меня было очень интересно и заманчиво выступить снова", - призналась певица. Она отметила, что на этот раз также исполнит русскую песню - "Подмосковные вечера", один из куплетов которой прозвучит на русском языке, а второй - на французском. Кроме того, Матье споет композицию Non, je ne regrette rien из репертуара Эдит Пиаф. Певица, которая неоднократно бывала в России, призналась, что так любит нашу страну, что решила отпраздновать 45-летие своей творческой деятельности в Москве на сцене Кремля 18 ноября. Она сказал, что не хочет сейчас озвучивать программу юбилейного вечера, оставив ее сюрпризом для публики, однако проговорилась, что в нее войдут не только хиты, но и новые песни, а также еще одна композиция на русском языке. "С тех пор, как я в первый раз приехала в Советский союз, прошло много лет, но я каждый раз возвращаюсь к вам с радостью, потому что тогда я получила такой букет из теплоты, благожелательности и любви, что забыть такое невозможно", - призналась артистка. Матье прилетела в Москву вместе с матерью и сестрой Моник. "Я очень люблю мою маму, а она очень любит Россию. Таким образом, мы путешествуем вместе. Когда будет концерт в ноябре, я надеюсь, что приедет много моих друзей из Франции, и, конечно, моя мама будет вместе со мной", - объяснила Матье, добавив, что "была бы счастлива и горда, если бы господин Путин смог присутствовать на юбилее". Она рассказала, что в этот раз традиционно остановится в гостинице "Националь" с видом на Красную площадь. "Красная площадь - самая прекрасная из площадей мира. Я люблю и другие места, но с Красной площадью они не сравнятся. И мы все время посвятим репетиции и выступлению на Красной площади", - поделилась артистка. В заключение она вспомнила о бедствиях, постигших Россию в связи с аномальной жарой в летний период. "Эти летние месяцы были очень жаркими везде, и мы знаем, что России жара принесла много несчастий. Мы с моими друзьями и вашим послом во Франции много разговаривали о России, о том, что сожалеем о трудной ситуации с погодой. Я и моя мама молились, чтобы бог послал другую погоду, чтобы пережить эту сложную ситуацию", - сказала Матье. По истечении более чем получасовой пресс-конференции, во время которой звезда французской эстрады вела себя бодро и непринужденно, она тихо призналась своей переводчице, что "очень устала", после чего попрощалась с прессой. Из аэропорта ее проводили до лимузина, на котором Матье отправилась в сторону гостиницы, не забыв приоткрыть окно и помахать на прощание собравшейся публике. Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проводится в соответствии с поручением президента РФ и при поддержке правительства Москвы.

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