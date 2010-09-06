Натали Имбрулья стала дизайнером

Австралийская певица Натали Имбрулья (Natalie Imbruglia) решила покорить мир моды, представив на днях свой первый фирменный дизайн кашемирового свитера для женщин. Модный предмет осеннего гардероба, получивший название Lucky (в переводе с англ. "счастливчик"), создан в сотрудничестве с популярным австралийским брендом модной одежды из кашемира Banjo&Matilda. Главным элементом дизайна Натали стал лист клевера, который певица считает своим талисманом. Часть средств, вырученных от продажи свитера стоимостью $499, будет направлена в женский благотворительный фонд End Fistula Campaign, которому Имбрулья давно помогает. Ранее с маркой Banjo&Matilda сотрудничала другая известная австралийка – супермодель Эль Макферсон (Elle Macpherson).