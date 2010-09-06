«Мисс Украина-2010» снимает квартиру в Одессе

Об этом победительница конкурса рассказала «Голосу России». «Живу одна, отдельно от родителей на съемной квартире, недалеко от университета. Родители мне помогают иногда, но лишь в финансовом плане, так как по хозяйству я хорошо справляюсь и сама», - говорит Екатерина Захарченко. В Киев ее приехала поддержать только близкая подруга. Папа - бизнесмен, и мама - учительница физкультуры, а также брат с сестрой приехать, к сожалению, не смогли. Они остались в Одессе. «Там я учусь на менеджера, - объяснила девушка, - в Международном гуманитарном университете. Перешла на третий курс. По оценкам, скорее, хорошистка, чем отличница».