Суд закрыл дело о шантаже Джона Траволты

Багамский суд закрыл дело о шантаже, обвиняемыми по которому проходили двое жителей Багамских островов, якобы вымогавшие у актера Джона Траволты крупную сумму денег под угрозой публикации сведений о его скончавшемся сыне Джете.Об этом 6 сентября сообщает Associated Press. Ходатайство о закрытии дела было направлено в суд по инициативе семьи Траволты. По словам представителей актера, этот процесс отнял у семьи много моральных сил, и продолжать его нет необходимости. В шантаже Траволты обвиняли бывшего багамского сенатора Плезант Бриджвотер (Pleasant Bridgewater), а также водителя "скорой помощи" Тарино Лайтборна (Tarino Lightbourne). По версии следствия, обвиняемые требовали у актера 25 миллионов долларов в обмен на отказ от публикации фотографий (по другим данным - медицинских документов) умирающего сына Траволты, 16-летнего Джета. Он скончался от хронической болезни во время отдыха на Багамах в январе 2009 года. В октябре суд начал рассмотрение дела, однако оно сорвалось из-за нарушений, допущенных в ходе разбирательства. Повторное рассмотрение дела о шантаже Траволты должно было состояться в ближайшее время.