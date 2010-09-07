Виктория и Дэвид Бекхэм не хотят жить в Англии

Звездная чета Бекхэмов решила покинуть Лондон и переехать в Лос-Анджелес. Супруги уже выставили на продажу свой особняк в Sawbridgeworth, Herts. Его начальная стоимость приблизительно £ 18млн. В доме есть бассейн, маленький зоопарк, звукозаписывающая студия, теннисный корт и тренажерный зал. Помимо этой недвижимости у Виктории и Дэвида дом в Беверли-Хиллз, замок во Франции и роскошные апартаменты в Дубае. Поводом для переезда в США стало освобождение Дэвида от участия в играх за сборную Великобритании. Напомним, что на ближайшие три года у него заключен контракт на £ 12 млн. с лос-анджелесской футбольной командой LA Galaxy. Что касается Виктории, то она уже давно мечтает перевести свой бизнес в Калифорнию.