Канал ТНТ покажет сериал Glee

Телеканал ТНТ покажет музыкальный сериал Glee ("Лузерами", другие варианты, встречающиеся в интернете - "Песня" и "Хор"), сообщается в официальном пресс-релизе компании. Первую серию сериала покажут 15 сентября 2010 года в 15:00. Сюжет сериала строится вокруг кружка пения в вымышленной школе в Огайо. Когда-то члены этого кружка блистали на подмостках по всему штату и были гордостью этого учебного заведения. В настоящее время, однако, директор школы заинтересован только в развитии команды болельщиц. Однажды руководителем кружка становится амбициозный учитель испанского Уилл Шустер, который решает восстановить былую славу кружка пения, для чего набирает совсем не звездную по школьным меркам команду. Отличительной особенностью сериала является большое количество музыкальных номеров, исполняемых актерами сериала. В США прошел только первый сезон Glee, однако сериал уже был отмечен несколькими наградами, например, получил "Эмми" в двух номинациях - "Лучшая комедийная актриса второго плана" (Джейн Линч за роль тренера команды болельщиц Сью Сильвестр) и "Лучшая режиссура комедийного сериала" (Райан Мерфи за пилотный эпизод). Кроме этого, песни из сериала неоднократно попадали в верхние строчки британских и американских чартов. В июле 2010 года стало известно, что в съемках нового сезона сериала примет участие Хавьер Бардем. Как сообщает Entertainment Weekly, Бардем является давним поклонником шоу, а его участие стало возможным благодаря создателю Glee Райану Мерфи. Мерфи познакомился с Бардемом во время съемок картины "Ешь, молись, люби", в которой актер играл на пару с Джулией Робертс.