Памелу Андерсон раздели для рекламы смартфона Nokia N8

Памела Андерсон снялась в новой рекламной кампании смартфона Nokia N8. Об этом пишет The Daily Mail. В интернете появились фотографии Андерсон, где она лежит на кровати в нижнем белье и разговаривает по телефону. Как отмечает издание, эти снимки стали началом рекламной кампании, в рамках которой также будет выпущен ролик. По данным The Daily Mail, в видео под названием The Commuter ("Пассажир") вместе с фотомоделью будет сниматься незнакомец, который выиграет конкурс, запущенный на сайте Star with Pam! Подать заявку на участие в конкурсе могут подданные Великобритании старше 18 лет. Сюжет рекламного видео не разглашается, однако известно, что незнакомца и Андерсон ожидают съемки в постельных сценах. Премьера ролика, который будет снят на камеру N8, состоится в Лондоне 20 сентября. Телефон Nokia N8 был анонсирован финской компанией в конце апреля 2010 года. Nokia N8 оснащен 3,5-дюймовым мультисенсорным емкостным экраном с разрешением в 640 на 360 пикселей и 12-мегапиксельной камерой с оптикой Carl Zeiss. Ранее сообщалось, что в магазины смартфон поступит в третьем квартале текущего года. Первые покупатели, оформившие на Nokia N8 предзаказ, получат его 30 сентября.