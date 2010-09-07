Солистка «А-Студио» стала роботом в новом клипе

Группа «А-Студио» сняла видеоклип на песню «Fashion Girl» со своего десятого студийного альбома «Волны». Съемки проходили в начале сентября в Киеве под руководством режиссера Германа Глинского. «Я предложил идейную основу клипа, а дальше мы все тесно и плодотворно обсуждали с Байгали, который добавил много нюансов, - рассказывает Intermedia режиссер ролика. – Это очень сложные съемки по технологиям, по количеству кадров и сюжетным ходам. Сначала я немного побаивался, ведь «А-Студио» – легендарная группа, но потом влюбился во всех них без исключения!» По сюжету клипа музыканты по частям собирают в лаборатории робота с внешностью вокалистки «А-Студио» Кети Топурия, а позже они все вместе играют перед поклонниками. Интрига заключается в том, что роботом оказывается не только Кети. За всю историю команды это первое видео, куда будут включены фрагменты выступления коллектива на сцене.