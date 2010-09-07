Мирей Матье привезла в Москву маму

Легендарная французская певица прибыла в российскую столицу с 4-дневным визитом. Легендарная французская певица Мирей Матье прибыла в Москву, чтобы выступить на военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», сообщает Life. Кроме официальной программы, 64-летняя дива, талантом которой восхищаются несколько поколений, планирует показать российскую столицу маме - 89-летняя женщина попросила титулованную дочь показать ей достопримечательности. Из аэропорта «Шереметьево», куда дамы прибыли из Европы, они прямиком направились в гостиницу «Националь», отложив культпоход на завтра. Поклонники неувядающей Матье с цветами стали собираться у входа в отель еще задолго до ее прибытия: когда прямо к парадному входу подкатил огромный сверкающий черный лимузин, его обступила внушительная толпа. Как всегда улыбчивая и по-французски элегантная Матье поздоровалась и любезно пообщалась с каждым, кто не один час прождал ее на улице. - Мирей попросила сегодня ее не беспокоить, а завтра она готова встретиться со своими поклонниками, - рассказали организаторы визита знаменитой певицы.