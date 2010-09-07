Известные ди-джеи записали песню в память о трагедии на Love Parade

Известные ди-джеи - Армин ван Бюрен, Пол Окенфолд и Пол ван Дайк - записали совместную композицию, посвященную памяти тех, кто погиб во время проведения знаменитого фестиваля Love Parade в июле этого года. Музыкальный трек получил название «Remember Love», его выход ожидается 11 сентября. Все вырученные с продажи этого сингла средства пойдут в фонд, который занимается помощью пострадавшим и родственникам погибших в результате событий на Love Parade-2010. Идея записать подобную композицию принадлежала Полу Окенфолду. Напомним, что на ежегодном германском хаус-фестивале Love Parade, проходившем 24 июля этого года в Дуйсбурге, возникла давка. В результате ЧП погиб 21 человек, более 500 получили различные травмы. Следствие пришло к выводу, что вся ответственность за произошедшее полностью лежит на организаторах мероприятия, которые не смогли обеспечить безопасность посетителей.